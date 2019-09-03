ДТП в Самаркандской области: один человек погиб, ещё 22 пострадали

Всего в автобусе находился 31 человек. В сообщении отмечается, что бригада скорой помощи прибыла на место уже через 5 минут.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком MAN в Самаркандской области, передает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения Узбекистана.

Как сообщает Минздрав, 3 сентября на территории села Бешбола Джамбайского района Самаркандской области произошло столкновение между автобусом марки ISUZI и грузовиком марки MAN.

Один пассажир автобуса погиб на месте, еще 22 получили повреждения разной степени тяжести. Всего в автобусе находился 31 человек. В сообщении отмечается, что бригада скорой помощи прибыла на место уже через 5 минут. Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в Джамбайское районное медицинское объединение.

Сейчас 6 пострадавших перевезены в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.