ДТП в Самаркандской области: один человек погиб, ещё 22 пострадали

Один пассажир автобуса погиб на месте, еще 22 получили повреждения разной степени тяжести. Всего в автобусе находился 31 человек. В сообщении отмечается, что бригада скорой помощи прибыла на место уже через 5 минут. Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в Джамбайское районное медицинское объединение.
Сейчас 6 пострадавших перевезены в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.
Органы внутренних дел при получении устного или письменного сообщения о притеснении и насилии обязаны принять безотлагательные меры по пресечению таких действий и их предупреждению в индивидуальном порядке.