Узбекистанцы, пострадавшие при пожаре в РФ, идут на поправку

После курса лечения состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Согласно прогнозам, пострадавшие будут находиться в больнице еще около 20 дней.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Пострадавшие во время пожара в складском здании в Санкт-Петербурге идут на поправку, сообщает МИД Узбекистана.

После курса лечения состояние здоровья узбекстанцев оценивается как удовлетворительное. Пострадавшие находятся в петербургском НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, их навестили сотрудники Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге.

Согласно прогнозам, пострадавшие будут находиться в больнице еще около 20 дней.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при крупном пожаре на складе в Петербурге находятся в тяжелом состоянии.

Узбекистанцы работали в цехе, где начался пожар. Оба трудовых мигранта отравились продуктами горения, а один из них еще и получил ожоги.

Огонь вспыхнул в четверг в четырехэтажном здании, площадь пожара составила порядка пяти тысяч квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать лишь в пятницу утром.