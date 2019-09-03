Узбекистанцы, пострадавшие при пожаре в РФ, идут на поправку

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Пострадавшие во время пожара в складском здании в Санкт-Петербурге идут на поправку, сообщает МИД Узбекистана.
После курса лечения состояние здоровья узбекстанцев оценивается как удовлетворительное. Пострадавшие находятся в петербургском НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, их навестили сотрудники Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге.
Согласно прогнозам, пострадавшие будут находиться в больнице еще около 20 дней.
Узбекистанцы работали в цехе, где начался пожар. Оба трудовых мигранта отравились продуктами горения, а один из них еще и получил ожоги.
Огонь вспыхнул в четверг в четырехэтажном здании, площадь пожара составила порядка пяти тысяч квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать лишь в пятницу утром.