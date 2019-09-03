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Контрабанда золота

Золото в волосах: предотвращена ещё одна попытка контрабанды

Пресс-служба Министерства Финансов РА
Происшествия
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У одной из женщин, пересекавших границу, во время досмотра багажа было обнаружено 105 ювелирных изделий на общую сумму 12 млн сумов. Она спрятала их в волосах и одежде.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Пресс-служба таможенного комитета Узбекистана обнародовала случаи контрабанды ювелирных изделий через границу, которые удалось предотвратить.

Золотые украшения
INDRANIL MUKHERJEE / AFP
Таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на 240 млн сумов

В Ташкентской области на таможенном посту Гишткуприк во время досмотра автобуса, следовавшего по маршруту Алма-ата - Нукус, сотрудники службы задержали гражданина, который пытался провезти через границу ювелирные изделия, не внесенные в декларацию. Общая сумма незаконного груза составила 4,8 млн сумов.

На этом же посту была остановлена попытка ещё одного преступления. Во время досмотра женщины, совершавшей пеший переход границы в её волосах и одежде обнаружено 105 ювелирных изделий на общую сумму 12 млн сумов.

А на таможенном посту "Ойбек" предотвращена контрабанда 156 золотых изделий на сумму 129,3 млн сумов. 

Теги:
Узбекистан, госграница, контрабанда



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