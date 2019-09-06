В Самаркандской области оглашен приговор убийцам семьи фермера

Трупы местного фермера, его жены и троих их сыновей были обнаружены в микроавтобусе Damas. Преступление вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Четверо безработных жителей Самаркандской области приговорены к пожизненному заключению за убийство пятерых членов одной семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

В мае Генпрокуратура республики сообщала, что на территории фермерского хозяйства Кушрабатского района Самаркандской области внутри микроавтобуса Damas были найдены трупы местного фермера, его жены и троих их сыновей. Преступление вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Для его раскрытия была создана оперативно-следственная группа, по подозрению в совершении убийства сотрудники правоохранительных органов задержали четверых безработных.

По словам представителя Самаркандского областного суда по уголовным делам, они будут отбывать наказание в колониях особого режима. Мужчин признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса: "Умышленное убийство", "Разбой" и "Угон транспортного средства".

По версии следствия, злоумышленники ночью проникли в дом своих жертв, нанесли им смертельные удары металлическими прутами, похитили 22 миллиона сумов и смартфон. После чего погрузили трупы в микроавтобус и вывезли их в поле.

В Узбекистане смертная казнь отменена как высшая мера наказания с 1 января 2008 года. Статья за умышленное убийство более двух человек предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 25 лет или пожизненное заключение.