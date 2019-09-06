Рабочий погиб на стройке в Санкт-Петербурге, упав с высоты

МИД Узбекистана находится на связи с правоохранительными органами. Сейчас выясняются детали этого трагического происшествия.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге подтвердило информацию о гибели гражданина Узбекистана, сообщает МИД республики.

Ранее СМИ сообщали об обнаружении тела 35-летнего гражданина Узбекистана во Всеволожском районе Ленинградской области.

Узбекистанец погиб на стройке после падения с высоты. Консульство находится на связи с правоохранительными органами Ленинградской области. Сейчас выясняются детали трагического происшествия.