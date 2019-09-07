Браконьеры открыли огонь по экоинспекторам в Каракалпакстане

При попытке скрыться с места происшествия подозреваемые обстреляли автомобиль сотрудников комитета экологии и охраны окружающей среды Каракалпакстана.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Автомобиль инспекторов Комитета экологии и охраны окружающей среды Каракалпакстана была обстреляна во время рейда на браконьеров, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Трое сотрудников комитета в ходе осмотра системе озер "Акпеткей" Муйнакского района заметили и попытались задержать автомобиль УАЗ без номерных знаков, где находились пять человек, подозреваемых в незаконной охоте.

При попытке скрыться с места происшествия подозреваемые открыли огонь по колесам автомобиля сотрудников комитета.

По факту обстрела прокуратура Муйнакского района возбудила уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год.

В ходе оперативных мероприятий установлены личности граждан, занимавшихся незаконной охотой, все нарушители уже задержаны. Ведется следствие.

Это не первый случай сопротивления органам власти, несколько дней назад подобное происшествие произошло в Ферганской области.

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