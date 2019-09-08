Злоумышленники украли сейф с крупной суммой денег

Сообщается, что преступники вынесли сейф прямо из квартиры. ГУВД занимается поиском трех человек и советует злоумышленников явиться с повинной.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. В махалле "Чарх Новза" Шайхантахурского района из квартиры украли сейф, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Ящик с крупной суммой денег вынесли прямо из жилого дома. Над раскрытием данного преступления работает следственно-оперативная группа. Отмечается, что сотрудники ГУВД г. Ташкента приложат максимум усилий для раскрытия преступления в предельно сжатые сроки, злоумышленники будут задержаны и понесут ответственность.

ГУВД занимается поиском трех человек и советует злоумышленников явиться с повинной.