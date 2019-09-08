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Открытый сейф

Злоумышленники украли сейф с крупной суммой денег

© Flickr/ Alin S Living with Autism
Происшествия
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Сообщается, что преступники вынесли сейф прямо из квартиры. ГУВД занимается поиском трех человек и советует злоумышленников явиться с повинной.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. В махалле "Чарх Новза" Шайхантахурского района из квартиры украли сейф, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

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© Sputnik / Михаил Кутузов
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Ящик с крупной суммой денег вынесли прямо из жилого дома. Над раскрытием данного преступления работает следственно-оперативная группа. Отмечается, что сотрудники ГУВД г. Ташкента приложат максимум усилий для раскрытия преступления в предельно сжатые сроки, злоумышленники будут  задержаны и понесут ответственность.

ГУВД занимается поиском трех человек и советует злоумышленников явиться с повинной.

Теги:
сейф, квартирная кража, кража, Кража



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