Злоумышленники украли сейф с крупной суммой денег

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. В махалле "Чарх Новза" Шайхантахурского района из квартиры украли сейф, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
ГУВД занимается поиском трех человек и советует злоумышленников явиться с повинной.
Сообщается, что преступники вынесли сейф прямо из квартиры. ГУВД занимается поиском трех человек и советует злоумышленников явиться с повинной.
ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. В махалле "Чарх Новза" Шайхантахурского района из квартиры украли сейф, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
ГУВД занимается поиском трех человек и советует злоумышленников явиться с повинной.
Ранее в социальных сетях участились сообщения об открытом доступе к персональным данным учащихся.
В обязательном порядке будут установлены автоматические станции по отбору и анализу проб на источниках загрязнения воздуха, а саму систему мониторинга автоматизируют.
В мероприятии приняли участие представители Ассоциации "Узбекипаксаноат" и бизнес-кругов Индии, а также производители шелковой продукции, торговые компании и члены торгово-промышленных палат.