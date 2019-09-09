Трое граждан Узбекистана стали жертвами ДТП в Казахстане

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Трое граждан Узбекистана погибли в ДТП в Туркестанской области Казахстана, еще один госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе МИД, авария с участием автомобиля Daewoo Nexia, в котором находились четверо граждан Узбекистана, произошла 8 сентября на автотрассе Шымкент – Самара. Две женщины погибли на месте, еще один пассажир умер в больнице.

Водителя Daewoo Nexia доставили в отделение реанимации районной больницы скорой помощи Ордабасынского района. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой тел соотечественников на родину.

Узбекистанцам, находящимся в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях Казахстана, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Генконсульство в Алматы по номерам: +7 (727) 299 20 70, +7 (727) 390 26 16.