Власти отреагировали на инцидент с дальнобойщиками в Актау

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Свои комментарии по поводу инцидента в Актау дали представители Министерства транспорта Узбекистана.
Как сообщается, руководство министерства провело телефонный разговор с генеральным консулом Узбекистана в городе Актау.
Сейчас ситуация находится под контролем Генерального консульства, а МВД Казахстана ведет работу по произошедшему инциденту.
В министерстве попросили пострадавших водителей позвонить генконсулу в городе Актау и оставить заявку.
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Напомним, что группа неизвестных закидала грузовики узбекистанцев в городе Атырау на западе Казахстана.
Сами водители поделились видеороликом, на котором видны поврежденные автомобили.
На кадрах отчетливо заметны повреждения лобового стекла, вмятины на боковых дверцах и кузове транспортных средств и другие следы попадания камней. Сами водители не пострадали.