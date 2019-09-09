Власти отреагировали на инцидент с дальнобойщиками в Актау

Ранее один из водителей рассказал, что, следуя по маршруту, два автомобиля подверглись нападению: на подъезде к очередному пункту контроля молодые люди стали кидать камни в грузовые автомобили.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Свои комментарии по поводу инцидента в Актау дали представители Министерства транспорта Узбекистана.

Как сообщается, руководство министерства провело телефонный разговор с генеральным консулом Узбекистана в городе Актау.

Сейчас ситуация находится под контролем Генерального консульства, а МВД Казахстана ведет работу по произошедшему инциденту.

В министерстве попросили пострадавших водителей позвонить генконсулу в городе Актау и оставить заявку.

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Напомним, что группа неизвестных закидала грузовики узбекистанцев в городе Атырау на западе Казахстана.

Сами водители поделились видеороликом, на котором видны поврежденные автомобили.

На кадрах отчетливо заметны повреждения лобового стекла, вмятины на боковых дверцах и кузове транспортных средств и другие следы попадания камней. Сами водители не пострадали.