В поезде "Ташкент-Волгоград" найден труп узбекистанца

Правоохранительные органы уже начали доследственную проверку. Как сообщается, признаков насильственной смерти не обнаружили.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. На железнодорожной станции Аксарайская Астраханской области в вагоне пассажирского поезда "Ташкент-Волгоград" обнаружено тело гражданина Узбекистана, информируют следственные органы Южного следственного управления на транспорте РФ.

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Как сообщается, признаков насильственной смерти не обнаружили. Сейчас проводится доследственная проверка по факту смерти 52-летнего мужчины. В частности, сотрудники провели осмотр места происшествия, а также опросили очевидцев. Собрав все данные, следственная группа примет процессуальное решение.