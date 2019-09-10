22:33 10 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Срочно:
Питейные заведения Москвы

В Ташкенте пьяный предприниматель напал на подчиненного

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
Получить короткую ссылку
82 0 0

Конфликт между двумя мужчинами обернулся тяжким телесным повреждением для одного и уголовным делом для другого.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Ташкенте управляющий кафе, расположенного в Чиланзарском районе, был госпитализирован в результате конфликта с владельцем заведения.

Убийство ножом
© Sputnik /
Ссора собутыльников в Джизаке закончилась уголовным делом
Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, вечером 2 сентября предприниматель, 33-летний Низомиддин А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 42-летним Шерзодом Д. — своим подчиненным. В ходе конфликта он ударил оппонента осколком стакана. Пострадавшего доставили в медучреждение. 

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Узбекистана.

"Умение уладить конфликт — штука непростая, особенно если ваш оппонент находится в состоянии алкогольного опьянения. Иногда проиграть в споре с пьяным — значит выиграть", — отметили в ГУВД.

Ранее около кафе в Каракалпакстане произошла разборка между мужчинами, один из которых был изрядно пьян. Он ранил оппонента, в результате чего тот был госпитализирован.

Теги:
кафе, алкоголь, спорт, Конфликт, ГУВД Ташкента, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как менялись идеалы красоты за 100 лет - фото
Медведев: отношения России и ЕС находятся на нуле
"На нуле": Медведев оценил отношения России и Евросоюза – видео
Топ-10 стран, с которыми торгует Кыргызстан: как изменился рейтинг за 6 лет
Товарооборот Узбекистана и Кыргызстана за 6 лет: динамика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054