В Ташкенте пьяный предприниматель напал на подчиненного

Конфликт между двумя мужчинами обернулся тяжким телесным повреждением для одного и уголовным делом для другого.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Ташкенте управляющий кафе, расположенного в Чиланзарском районе, был госпитализирован в результате конфликта с владельцем заведения.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, вечером 2 сентября предприниматель, 33-летний Низомиддин А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 42-летним Шерзодом Д. — своим подчиненным. В ходе конфликта он ударил оппонента осколком стакана. Пострадавшего доставили в медучреждение.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Узбекистана.

"Умение уладить конфликт — штука непростая, особенно если ваш оппонент находится в состоянии алкогольного опьянения. Иногда проиграть в споре с пьяным — значит выиграть", — отметили в ГУВД.

Ранее около кафе в Каракалпакстане произошла разборка между мужчинами, один из которых был изрядно пьян. Он ранил оппонента, в результате чего тот был госпитализирован.