Раскрыты детали убийства семикратного чемпиона Узбекистана по кикбоксингу

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Заместитель начальника УКД ОВД Шайхантахурского района подполковник Исламбек Жахонгиров рассказал о деталях убийства семикратного чемпиона по кикбоксингу Муслимбека Омонова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По его словам, трагедия произошла 10 сентября в одном из кафе Юнусабадского района Ташкента. Между двумя группами молодых людей, отдыхавших в заведении, произошла ссора: один из них решил, что его слишком долго разглядывали.

Затем участники конфликта поехали в Шайхантахурский район. Повздорили и там. После этого разборки продолжились в Юнусабаде.

Один из молодых людей достал колющий предмет и несколько раз ударил семикратного чемпиона.

Спортсмен Муслимбек Омонов умер от потери крови, заключили представители правопорядка.

Муслимбек Омонов — профессиональный боец MMA, семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу МС, чемпион мира по К1 МС и чемпион Азии по ММA в весовой категории до 77 килограммов.