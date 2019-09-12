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Раскрыты детали убийства семикратного чемпиона Узбекистана по кикбоксингу

© Instagram / 1muslim_omonov
Происшествия
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Известный спортсмен умер от потери крови в результате разборок.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Заместитель начальника УКД ОВД Шайхантахурского района подполковник Исламбек Жахонгиров рассказал о деталях убийства семикратного чемпиона по кикбоксингу Муслимбека Омонова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Муслимбек Омонов
© Instagram / 1muslim_omonov
Семикратного чемпиона Узбекистана по кикбоксингу зарезали в Ташкенте
По его словам, трагедия произошла 10 сентября в одном из кафе Юнусабадского района Ташкента. Между двумя группами молодых людей, отдыхавших в заведении, произошла ссора: один из них решил, что его слишком долго разглядывали.

Затем участники конфликта поехали в Шайхантахурский район. Повздорили и там. После этого разборки продолжились в Юнусабаде.

Один из молодых людей достал колющий предмет и несколько раз ударил семикратного чемпиона. 

Спортсмен Муслимбек Омонов умер от потери крови, заключили представители правопорядка.

Муслимбек Омонов — профессиональный боец MMA, семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу МС, чемпион мира по К1 МС и чемпион Азии по ММA в весовой категории до 77 килограммов.




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