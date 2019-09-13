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Машина скорой помощи

В Ташкенте инспектор ДПС на служебном авто сбил пешехода

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Мужчина решил пересечь дорогу в неположенном месте, в результате ему потребовалась медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Ташкенте идет служебная проверка в отношении инспектора ДПС, который на служебном автомобиле сбил пешехода.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
В Ташкенте пьяный водитель сбил инспектора ДПС
По данным пресс-службы ГУВД столицы, инцидент произошел утром 12 сентября на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе. Младший сержант Б.К. в рабочее время на служебной машине марки Chevrolet Lacetti сбил 46-летнего Зафара А. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, хотя до "зебры" было всего 30 метров.

После этого инспектор потерял управление и врезался в стоявшее на обочине авто.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, ему потребовалась помощь врачей. Сейчас он в удовлетворительном состоянии.

В отношении инспектора идет служебная проверка, в ходе которой будут установлены причины ДТП. 

ГУВД обратилось к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что от их действий зависят жизнь и здоровье других людей.

Теги:
ДТП, Ташкент, ГУВД Ташкента



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