В Калининграде задержан подозреваемый в жестоком убийстве узбекистанца

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Калининграде по горячим следам задержан местный житель, которого подозревают в жестоком убийстве мужчины, по данным СМИ, гражданина Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета России, вечером 10 сентября 24-летний местный житель пил с друзьями алкоголь в заброшенном саду на улице Павлика Морозова в Калининграде. Там он увидел незнакомого мужчину, поведение которого ему якобы не понравилось.

Подозреваемый несколько раз ударил его черенком от лопаты, после чего вернулся к друзьям.

Ночь он провел в гараже знакомого, а утром обнаружил, что избитый им мужчина мертв. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый засунул труп в кабину находившегося рядом биотуалета и поджег, после чего скрылся.

В публикации отмечается, что личность погибшего установлена, ему было 46 лет. По предварительным выводам судмедэкспертов, мужчина умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы.