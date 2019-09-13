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Автомобиль следственного комитета (СК) РФ

В Калининграде задержан подозреваемый в жестоком убийстве узбекистанца

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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По предварительным выводам судмедэкспертов, мужчина умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Калининграде по горячим следам задержан местный житель, которого подозревают в жестоком убийстве мужчины, по данным СМИ, гражданина Узбекистана.

Нож в руке
CC0 / pixabay
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Как сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета России, вечером 10 сентября 24-летний местный житель пил с друзьями алкоголь в заброшенном саду на улице Павлика Морозова в Калининграде. Там он увидел незнакомого мужчину, поведение которого ему якобы не понравилось.

Подозреваемый несколько раз ударил его черенком от лопаты, после чего вернулся к друзьям.

Ночь он провел в гараже знакомого, а утром обнаружил, что избитый им мужчина мертв. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый засунул труп в кабину находившегося рядом биотуалета и поджег, после чего скрылся.

В публикации отмечается, что личность погибшего установлена, ему было 46 лет. По предварительным выводам судмедэкспертов, мужчина умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Теги:
Следственный комитет РФ, узбекистанец, уголовное дело, Убийство, Калининград



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