Пистолет или свобода: жителя Маргилана задержали за продажу оружия

Слишком высокую цену заплатил житель Маргилана за попытку продажи пистолета Макарова 1954 года выпуска. Его задержали сотрудники Управления уголовного розыска.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Сотрудники Управления уголовного розыска УВД Ферганской области совместно с сотрудниками других правоохранительных органов 7 сентября провели оперативное мероприятие в Маргилане (Ферганская область), сообщает Телеграм-канал МВД Узбекистана.

В результате действий силовиков был задержан 59-летний житель во время продажи пистолета Макарова 1954 года выпуска.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 248 ("Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Ведется следствие.