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Нож в руке мужчины

В Петербурге в заведении фаст-фуда обнаружен труп узбекистанца

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Мужчина работал поваром в сети ресторанов быстрого питания. Его обнаружили в подсобке с ножевым ранением.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В одном из заведений фаст-фуда Северной столицы России обнаружили тело узбекистанца, сообщает КП.

Директор одного из ресторанов фаст-фуда "Бургер Кинг" в Петербурге пришла на работу и не смогла попасть в подсобку.

"Женщина обнаружила тело повара ресторана, 26-летнего приезжего из Узбекистана, с ножевым ранением горла", – сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что в подсобку нельзя было проникнуть постороннему, а следов взлома и борьбы в кафе не нашли.

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Они также предположили что уголовного фактора в деле о погибшем поваре может не быть.




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