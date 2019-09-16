Не дошла до адресата: в Узбекистана изъяли крупную партию трамадола

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Как сообщил представитель пограничных войск СГБ Республики Узбекистан, ночью 14 сентября в Ташкентской области были изъяты незаконно переправленные через границу 600 пластинок психотропных препаратов "Трамадол" (в каждой - по 10 таблеток), передает агентство УзА.
Вещество пытались переправить с помощью дрона модели "Фантом-4".
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Сообщается, что в настоящее время по факту изъятия психотропных средств проводится предварительное следствие.