Поставка электроэнергии из Узбекистана не нарушена - Минэнерго

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Национальные электрические сети Узбекистана, как сообщает пресс-служба Минэнерго, не получили подтверждающей информации от потребителей электроэнергии в Афганистане о том, что линии электропередач были подорваны.
Согласно действующему контракту, Исламская республика Афганистан получает бесперебойное электричество (примерно 1,5 млн. КВт/час в день) от Узбекистана.
Вместе с тем, отмечает ведомство, 14 сентября 2019 года после 14:00 произошло резкое понижение поставки энергии из Узбекистана в Афганистан.
Восстановление линий электропередачи осуществляется каждой страной самостоятельно.