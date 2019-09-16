Поставка электроэнергии из Узбекистана не нарушена - Минэнерго

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что поставка энергии из Узбекистана в 11 провинций Афганистана резко сократилась после теракта на линии электропередачи. Министерство энергетики опровергло данное сообщение.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Национальные электрические сети Узбекистана, как сообщает пресс-служба Минэнерго, не получили подтверждающей информации от потребителей электроэнергии в Афганистане о том, что линии электропередач были подорваны.

Согласно действующему контракту, Исламская республика Афганистан получает бесперебойное электричество (примерно 1,5 млн. КВт/час в день) от Узбекистана.

Вместе с тем, отмечает ведомство, 14 сентября 2019 года после 14:00 произошло резкое понижение поставки энергии из Узбекистана в Афганистан.

Восстановление линий электропередачи осуществляется каждой страной самостоятельно.