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Два националиста напали на узбекистанца в Петербурге

© fotolia
Происшествия
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Двое неизвестных, вооруженных газовым баллончиком и ножом, напали на гражданина Узбекистана и нанесли ему несколько ножевых ранений.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Петербурге задержали двух националистов по подозрению в нападении на гражданина Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Мужчина был госпитализирован с ножевыми ранениями.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет протокол
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту двое неизвестных, вооруженных газовым баллончиком и ножом, напали на гражданина Узбекистана и нанесли ему несколько ножевых ранений. Потерпевший был госпитализирован, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство по национальным мотивам").

Правоохранители задержали двух "жителей другого субъекта РФ, придерживающихся националистических взглядов", говорится в сообщении.

Теги:
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, нападение, узбекистанец, национальность, национализм



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