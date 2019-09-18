Два националиста напали на узбекистанца в Петербурге

Двое неизвестных, вооруженных газовым баллончиком и ножом, напали на гражданина Узбекистана и нанесли ему несколько ножевых ранений.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Петербурге задержали двух националистов по подозрению в нападении на гражданина Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Мужчина был госпитализирован с ножевыми ранениями.

Около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту двое неизвестных, вооруженных газовым баллончиком и ножом, напали на гражданина Узбекистана и нанесли ему несколько ножевых ранений. Потерпевший был госпитализирован, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство по национальным мотивам").

Правоохранители задержали двух "жителей другого субъекта РФ, придерживающихся националистических взглядов", говорится в сообщении.