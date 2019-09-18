Скелет на границе: в Узбекистане установили личность умершего близ Акбулака

Весной этого года в районе поселка Акбулак, рядом с российско-казахской границей, был найден человеческий скелет. Установить личность погибшего удалось только после экспертизы ДНК.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Узбекистане выяснили, кому принадлежит скелет, найденный вблизи российско-казахской границы, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В апреле этого года в Оренбургской области, рядом с российско-казахской границей, был найден человеческий скелет. На месте также обнаружили пару резиновых сапог, перчатки, сотовый телефон и паспорт, выданный на имя 23-летнего гражданина Узбекистана.

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"Скелет сразу отправили на судебно-медицинскую экспертизу. У нас очень много времени ушло на сопоставление ДНК, так как исследования проводилось Министерством внутренних дел Казахстана. За счет фонда мы перевезли эти останки в Узбекистан и передали их родственникам для погребения", - заявил заместитель руководителя агентства по внешней миграции Бахтиёр Турсунов.

По его словам, расследование произошедшего продолжается, а причины трагедии пока не оглашены. Для установления всех обстоятельств произошедшего узбекская сторона ждет отчета от МВД Казахстана.