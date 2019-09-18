Двое черных старателей погибли в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Троих нелегальных золотодобытчиков придавило камнем в Пахтачинском районе Самаркандской области, двое из них умерли.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры республики, инцидент произошел вечером 17 сентября на заброшенной шахте рудника "Каракутан". Двое мужчин погибли на месте, один человек госпитализирован.

Сотрудники районной прокуратуры проводят доследственную проверку.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением в ноябре 2018 года разрешил с 1 марта 2019 года добычу драгметаллов старателями, в том числе физическими лицами. В преамбуле документа отмечалось, что несанкционированная добыча драгоценных металлов приобрела системный характер в местах их промышленной добычи. Кроме того, фиксируются факты телесных повреждений и смертельные случаи при нелегальной добыче золота.