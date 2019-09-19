Без добавок: таможенники предотвратили ввоз контрафактных лекарств

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями регионального таможенного управления по Джизакской области провели оперативное мероприятие на приграничной с соседним государством территории. Об этом сообщает государственный таможенный комитет республики.
В ходе мероприятия были остановлены неизвестные лица при попытке незаконного ввоза товаров.
При проведении с участием понятых проверки внутри больших хозяйственных сумок были обнаружены биологически активные добавки Minoxidil, гель Montalin и Samyun Wan в количестве 65 тысяч 391 единицы на общую сумму 933 миллиона 350 тысяч сумов.
В настоящее время по данному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.