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Без добавок: таможенники предотвратили ввоз контрафактных лекарств

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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В ходе оперативного мероприятия были остановлены неизвестные лица при попытке незаконного ввоза товаров.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями регионального таможенного управления по Джизакской области провели оперативное мероприятие на приграничной с соседним государством территории. Об этом сообщает государственный таможенный комитет республики.

Задержано большое количество биологически активных добавок на 934 миллиона сумов
© Пресс-служба ГТК РУз
Задержано большое количество биологически активных добавок на 934 миллиона сумов
© Sputnik / Денис Абрамов
СГБ РУз пресекла контрабанду лекарств из Кыргызстана

В ходе мероприятия были остановлены неизвестные лица при попытке незаконного ввоза товаров.

При проведении с участием понятых проверки внутри больших хозяйственных сумок были обнаружены биологически активные добавки Minoxidil, гель Montalin и Samyun Wan в количестве 65 тысяч 391 единицы на общую сумму 933 миллиона 350 тысяч сумов.    

В настоящее время по данному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
Узбекистан, контрафакт, таможенники



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