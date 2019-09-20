Националист, пытавшийся убить узбекистанца, арестован на 2 месяца

По версии следствия, около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту двое граждан, вооруженных газовым баллончиком и ножом, напали на гражданина Узбекистана и нанесли ему несколько ножевых ранений. Потерпевший был госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Cуд Петербурга арестовал на два месяца гражданина, которого обвиняют в покушении на убийство узбекистанца на национальной почве, сообщает РИА Новости.

Суд вынес постановление об избрании меры наказания в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Сам обвиняемый показаний не дал и вину не признает. Второй участник дела также был заключён под стражу в зале суда.

По версии следствия, около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту двое граждан, вооруженных газовым баллончиком и ножом, напали на гражданина Узбекистана и нанесли ему несколько ножевых ранений. Потерпевший был госпитализирован.

Следствие считает, что преступники действовали по мотиву расовой и национальной ненависти и вражды.