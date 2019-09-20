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Националист, пытавшийся убить узбекистанца, арестован на 2 месяца

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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По версии следствия, около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту двое граждан, вооруженных газовым баллончиком и ножом, напали на гражданина Узбекистана и нанесли ему несколько ножевых ранений. Потерпевший был госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Cуд Петербурга арестовал на два месяца гражданина, которого обвиняют в покушении на убийство узбекистанца на национальной почве, сообщает РИА Новости.

Руки в наручниках
© fotolia
Два националиста напали на узбекистанца в Петербурге

Суд вынес постановление об избрании меры наказания в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Сам обвиняемый показаний не дал и вину не признает. Второй участник дела  также был заключён под стражу в зале суда.

По версии следствия, около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту двое граждан, вооруженных газовым баллончиком и ножом, напали на гражданина Узбекистана и нанесли ему несколько ножевых ранений. Потерпевший был госпитализирован.

Следствие считает, что преступники действовали по мотиву расовой и национальной ненависти и вражды.

Теги:
нападение, национальность, национализм



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