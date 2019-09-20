На юге Афганистана прогремел взрыв: погибли десятки человек

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Число погибших при взрыве машины в городе Калат на юге Афганистана увеличилось до 39, еще 185 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.
Раненых доставили в частные клиники в связи с тем, что ближайшая больница была повреждена при взрыве.
Местный источник сообщал РИА Новости ранее, что взрыв заминированной машины произошел у здания национального директората безопасности (NDS) и также повредил здание местной больницы.
Телеканал Tolo News сообщил, что ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная группировка "Талибан"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.