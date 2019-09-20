21:35 20 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Последствия взрыва. Афганистан

На юге Афганистана прогремел взрыв: погибли десятки человек

© RIA Novosti. Даниил Колодин
Происшествия
Получить короткую ссылку
18 0 0

По данным СМИ, взрыв прогремел около центральной больницы города, все жертвы — мирные жители, пациенты и врачи. 

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Число погибших при взрыве машины в городе Калат на юге Афганистана увеличилось до 39, еще 185 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Скорая помощь в Афганистане, архивное фото
© AFP 2018 / RIZWAN TABASSUM
На юге Афганистана террористы устроили взрывы на стадионе
Ранее "Синьхуа" сообщило, что при взрыве погибли 20 человек, 93 ранены. По данным агентства, взрыв прогремел около центральной больницы города, все жертвы — мирные жители, пациенты и врачи. 

Раненых доставили в частные клиники в связи с тем, что ближайшая больница была повреждена при взрыве.

Местный источник сообщал РИА Новости ранее, что взрыв заминированной машины произошел у здания национального директората безопасности (NDS) и также повредил здание местной больницы. 

Телеканал Tolo News сообщил, что ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная группировка "Талибан"*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Теги:
Радикальное движение "Талибан", взрыв, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента.
Как выглядит сказочный детсад по проекту Шахнозы Мирзиёевой
С пылу с жару: президентов России и Кыргызстана угостили свежим хлебом во время учений Центр-2019
Путина и Жээнбекова на учениях угостили вкусным хлебом и рассмешили анекдотом – видео
Льготная ипотека для молодежи
Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054