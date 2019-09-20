На юге Афганистана прогремел взрыв: погибли десятки человек

По данным СМИ, взрыв прогремел около центральной больницы города, все жертвы — мирные жители, пациенты и врачи.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Число погибших при взрыве машины в городе Калат на юге Афганистана увеличилось до 39, еще 185 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Ранее "Синьхуа" сообщило, что при взрыве погибли 20 человек, 93 ранены. По данным агентства, взрыв прогремел около центральной больницы города, все жертвы — мирные жители, пациенты и врачи.

Раненых доставили в частные клиники в связи с тем, что ближайшая больница была повреждена при взрыве.

Местный источник сообщал РИА Новости ранее, что взрыв заминированной машины произошел у здания национального директората безопасности (NDS) и также повредил здание местной больницы.

Телеканал Tolo News сообщил, что ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная группировка "Талибан"*.

* Запрещенная в России террористическая организация.