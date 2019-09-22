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В Таджикистане поймали мужчину, напавшего на военных

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Гражданин Таджикистана с ножом набросился на двух российских военных-контрактников в городе Бохтаре.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Задержан мужчина, напавший с ножом на двух российских военных-контрактников, сообщил источник Sputnik Таджикистан.

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Сейчас подозреваемый находится под следствием. Инцидент произошел в Бохтаре, где на двух военнослужащих 201-й российской базы напал мужчина с ножом. В Центральном военном округе России уточнили, что покушение произошло во внеслужебное время.

Контрактники получили ранения разной степени тяжести, но им своевременно оказана медицинская помощь.

В МВД Таджикистана сообщили, что нападавший стоит на учете в психбольнице.

Теги:
Таджикистан, Таджикистан, Военнослужащие, нападение



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