Житель России получил восемь лет колонии за отправку двух узбекистанцев в Сирию

Мужчину признали виновным в финансировании терроризма и участии в деятельности организации, запрещенной на территории РФ.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Дальневосточный окружной военный суд приговорил жителя Читы, 56-летнего уроженца Кыргызстана к восьми годам колонии за отправку двух граждан Узбекистана в Сирию. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Сахалинской области.

В декабре 2015 года мужчина в Южно-Сахалинске дал 100 тысяч рублей двоим узбекистанцам, которые хотели вступить в террористическую организацию "Исламское государство"*, чтобы они смогли попасть в Сирию через транзитные страны. Кроме того, он организовал беспрепятственный вылет граждан Узбекистана в Москву и далее — в Сирию.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.