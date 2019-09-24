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Охранный периметр минской исправительной колонии

Житель России получил восемь лет колонии за отправку двух узбекистанцев в Сирию

© Sputnik / Иван Руднев
Происшествия
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Мужчину признали виновным в финансировании терроризма и участии в деятельности организации, запрещенной на территории РФ.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Дальневосточный окружной военный суд приговорил жителя Читы, 56-летнего уроженца Кыргызстана к восьми годам колонии за отправку двух граждан Узбекистана в Сирию. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Сахалинской области.

В декабре 2015 года мужчина в Южно-Сахалинске дал 100 тысяч рублей двоим узбекистанцам, которые хотели вступить в террористическую организацию "Исламское государство"*, чтобы они смогли попасть в Сирию через транзитные страны. Кроме того, он организовал беспрепятственный вылет граждан Узбекистана в Москву и далее — в Сирию.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.

Теги:
Россия, Следственный комитет РФ, Борьба с терроризмом, уголовное дело, Узбекистанцы



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