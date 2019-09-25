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Ювелирные украшения

Таможенники перехватили в Ташкенте контрабанду золота

© Sputnik / Нина Зотина
Происшествия
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В вещах пассажирки самолета, прилетевшего в столицу Узбекистана из другой страны, были найдены десятки дорогих украшений.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники таможни международного аэропорта Ташкента обнаружили почти полкило золота в вещах прилетевшей в Узбекистан женщины, сообщили в пресс-службе ГТК.

Как отметили в комитете, она сильно нервничала, чем вызвала подозрения у таможенников. Проверка показала, что пассажирка намеревалась тайно провезти в республику ювелирные изделия на общую сумму 160 миллионов сумов. Ведутся проверки.

Почти полкилограмма золотых украшений обнаружили таможенники среди одежды прилетевшей из-за рубежа гражданки
© Пресс-служба ГТК РУз
Почти полкилограмма золотых украшений обнаружили таможенники среди одежды прилетевшей из-за рубежа гражданки

Подобные случаи в Узбекистане не редкость, причем иногда контрабандисты выбирают опасные для собственного здоровья способы перевозки украшений. Так, в мае в желудке женщины, которая собиралась улететь из Узбекистана, был найден целый "клад" — 19-граммовый кусок литого золота стоимостью 4,2 миллиона сумов.

По данным Государственного таможенного комитета, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.

Теги:
аэропорт, Ташкент, ювелирные украшения, золотые украшения, контрабанда, золото



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