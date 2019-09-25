19:35 25 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
Машина скорой помощи

Смерть второпях или жизнь с опознанием: страшное ДТП в Кашкадарье

Sputnik / Стрингер
Происшествия
Получить короткую ссылку
18 0 0

Водитель автомобиля марки "Damas" 1997 года рождения выехал на встречную полосу, где на высокой скорости врезался авто той же марки.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Страшное ДТП унесло жизни пяти человек в Кашкадарьинской области, сообщает агентство УзА

Знак аварийной остановки
© Pixabay
Узбекистанцы погибли в ДТП в Наманганской области

Инцидент произошел ранним утром на дороге, ведущей из села Хонабад в Каршинском районе, рядом с трассой Карши – Шахрисабз.

Как сообщили в областном управлении безопасности дорожного движения, водитель автомобиля марки "Damas" 1997 года рождения выехал на встречную полосу, где на высокой скорости врезался авто той же марки.

Другой водитель также двигался со скоростью, превышающей максимально допустимую. В результате аварии произошло возгорание.

"Авария произошла из-за неосторожности и высокой скорости, – прокомментировал произошедшее начальник следственного отдела регионального управления внутренних дел, - трагедия унесла жизни пяти человек, еще четверо получили разного рода травмы и находятся под наблюдением медиков.

По данному факту ведется расследование.

Теги:
Узбекистан, Происшествие, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости
Спорт
Обзоры
Мультимедиа
1 000 автобусов АО Тошшахартрансхихмат совершают более 16 000 рейсов в сутки. Посредством несложных вычислений получаем цифру 16. Именно столько раз в смену каждая машина проезжает по своему маршруту.
"Тошшахартрансхизмат": взгляд изнутри
Экстремизм выдали за героизм: украинские школьники играют в нацистов
Бандеровское промывание мозгов: украинские школьники играют в нацистов – видео
Результаты работы Эктора Купера в сборной Узбекистана
От свистка до свистка: что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054