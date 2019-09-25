Смерть второпях или жизнь с опознанием: страшное ДТП в Кашкадарье

Водитель автомобиля марки "Damas" 1997 года рождения выехал на встречную полосу, где на высокой скорости врезался авто той же марки.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Страшное ДТП унесло жизни пяти человек в Кашкадарьинской области, сообщает агентство УзА

Инцидент произошел ранним утром на дороге, ведущей из села Хонабад в Каршинском районе, рядом с трассой Карши – Шахрисабз.

Как сообщили в областном управлении безопасности дорожного движения, водитель автомобиля марки "Damas" 1997 года рождения выехал на встречную полосу, где на высокой скорости врезался авто той же марки.

Другой водитель также двигался со скоростью, превышающей максимально допустимую. В результате аварии произошло возгорание.

"Авария произошла из-за неосторожности и высокой скорости, – прокомментировал произошедшее начальник следственного отдела регионального управления внутренних дел, - трагедия унесла жизни пяти человек, еще четверо получили разного рода травмы и находятся под наблюдением медиков.

По данному факту ведется расследование.