В Ташкенте грабители залезли в дом и ранили хозяина ради телефонов

Хозяин дома решил задержать воров собственноручно, но получил ранения. Позже трое подозреваемых были пойманы.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. В Ташкенте трое грабителей похитили из частного дома два телефона стоимостью миллион сум, сообщает ГУВД.

"15 сентября в 00.30 часов в Юнусабадском районе трое неизвестных перелезли через забор жилого дома, проникли в спальную комнату и похитили со стола два мобильных телефона. В момент, когда злоумышленники хотели уйти, хозяин дома 55-летний Хаким К. проснулся и попытался задержать их. Неизвестные нанесли ему телесные повреждения и скрылись", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 166 ("Грабеж") Уголовного кодекса.

В ходе предпринятых мер были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления 30-летний Сарвар Б., 34-летний Хуршид У. и 38-летний Алижон У.

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ГУВД также обратилось в жителям Ташкента не решить вопросы дипломатическими беседами с людьми, которые могли незаконно проникнуть в дом, а сразу набирать 102 и не выдавать своего присутствия в целях безопасности.