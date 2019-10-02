Сбежавшего из Узбекистана насильника задержали в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В Кыргызстане задержан гражданин Узбекистана, судимый на родине за убийство и изнасилование, сообщает Sputnik Кыргызстан.

36-летнего узбекистанца задержали сотрудники милиции Кызыл-Кии. В ходе следствия они выяснили его настоящее имя. Материалы дела переданы в ГКНБ.

"В отношении задержанного уже поступило несколько заявлений от местных жителей. Они сообщают, что мужчина обманул их на общую сумму 300 тысяч сомов. Сейчас идет следствие", — рассказала пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова.

Известно, что мужчина был осужден в Ташкенте, но в 2010 году сбежал из колонии и скрывался от правоохранительных органов. В 2016-м он незаконно пересек кыргызскую границу, скрывался в городе Кызыл-Кие и Кадамджайском районе, успел обзавестись семьей и сменил имя.

Задержанного еще не передали Узбекистану.