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Конфискованные айфоны

Прерванный полет: в аэропорту остановили незаконный ввоз айфонов

© Государственный таможенный комитет Узбекистана
Происшествия
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В присутствии понятых таможенного досмотра в багаже одного из пассажиров рейса были обнаружены не указанные в таможенной декларации 19 единиц смартфонов марки iPhone 11 Pro Max.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Сотрудники специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" предотвратили незаконный ввоз в Узбекистан электронных устройств, сообщает пресс-служба ГТК республики.

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Пресс-служба Государственного таможенного комитета РУ
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В установленном порядке был проведен осмотр багажа одного из пассажиров самолета, прилетевшего из-за рубежа.

В присутствии понятых таможенного досмотра в багаже гражданина обнаружены не указанные в таможенной декларации 19 единиц смартфонов марки iPhone 11 Pro Max. Примерная стоимость техники составляет более 25 000 долларов США. 

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
Узбекистан, Таможня, конфискация, смартфон



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