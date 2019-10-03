Прерванный полет: в аэропорту остановили незаконный ввоз айфонов

В присутствии понятых таможенного досмотра в багаже одного из пассажиров рейса были обнаружены не указанные в таможенной декларации 19 единиц смартфонов марки iPhone 11 Pro Max.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Сотрудники специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" предотвратили незаконный ввоз в Узбекистан электронных устройств, сообщает пресс-служба ГТК республики.

В установленном порядке был проведен осмотр багажа одного из пассажиров самолета, прилетевшего из-за рубежа.

В присутствии понятых таможенного досмотра в багаже гражданина обнаружены не указанные в таможенной декларации 19 единиц смартфонов марки iPhone 11 Pro Max. Примерная стоимость техники составляет более 25 000 долларов США.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.