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Машина скорой помощи

ГУВД Ташкента возбудило дело в отношении мужчины, напавшего на врача скорой

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Пьяный дебошир ударил врача скорой помощи — у пострадавшего диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В отношении мужчины, который 29 сентября напал на врача скорой помощи Жахонгира Ходжиева, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", рассказали в пресс-службе ГУВД Ташкента. 

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 29 сентября в 23.58. Сотрудникам правоохранительных органов сообщили, что в 23.30 в Городскую клиническую больницу №7 с телесными повреждениями был доставлен 27-летний врач скорой помощи Жахонгир Ходжиев.

Жахонгир Ходжиев
© Facebook / Жахонгир Ходжиев
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По данным ведомства, Ходжиев, выполняя свои служебные обязанности, в 22.30 выехал вместе с 21-летним фельдшером на вызов. На месте пациентке Дилдоре М. был сделан укол, после чего ее доставили в больницу. Туда также приехал брат девушки, 29-летний Мирхаёт М. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сперва стал оскорблять врачей, а затем ударил Жахонгира Ходжиева. 

Напомним, у Ходжиева диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением и сотрясение головного мозга. Спустя несколько дней его навестил глава Минздрава Алишер Шадманов. Был проведен консилиум, в котором приняли участие ведущие специалисты страны. Ходжиева перевели в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. 

Министр обратился в Генеральную прокуратуру Узбекистана с предложением усилить ответственность за каждое незаконное действие по отношению к медработникам.

Теги:
врач, врачи, скорая помощь, уголовное дело, ГУВД Ташкента



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