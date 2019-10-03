ГУВД Ташкента возбудило дело в отношении мужчины, напавшего на врача скорой

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В отношении мужчины, который 29 сентября напал на врача скорой помощи Жахонгира Ходжиева, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", рассказали в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 29 сентября в 23.58. Сотрудникам правоохранительных органов сообщили, что в 23.30 в Городскую клиническую больницу №7 с телесными повреждениями был доставлен 27-летний врач скорой помощи Жахонгир Ходжиев.

По данным ведомства, Ходжиев, выполняя свои служебные обязанности, в 22.30 выехал вместе с 21-летним фельдшером на вызов. На месте пациентке Дилдоре М. был сделан укол, после чего ее доставили в больницу. Туда также приехал брат девушки, 29-летний Мирхаёт М. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сперва стал оскорблять врачей, а затем ударил Жахонгира Ходжиева.

Напомним, у Ходжиева диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением и сотрясение головного мозга. Спустя несколько дней его навестил глава Минздрава Алишер Шадманов. Был проведен консилиум, в котором приняли участие ведущие специалисты страны. Ходжиева перевели в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Министр обратился в Генеральную прокуратуру Узбекистана с предложением усилить ответственность за каждое незаконное действие по отношению к медработникам.