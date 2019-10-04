В Ташкентской области поймали контрабандиста с полными сумками лекарств

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Таможенники и сотрудники Службы госбезопасности перехватили контрабанду лекарственных препаратов в Бекабадском районе Ташкентской области, сообщили в пресс-службе ГТК республики.
В результате у него были найдены произведенные за границей 6 369 единиц лекарственных препаратов 16 разновидностей на сумму около 75 миллионов сумов. Мужчина, гражданин соседней страны, не смог предоставить необходимые сопроводительные документы.
По факту правонарушения идут таможенные проверки.
В начале августа Служба госбезопасности Узбекистана пресекла контрабанду лекарств из Кыргызстана. Тогда сотрудники СГБ изъяли нелегальный товар на сумму более 115 тысяч долларов.