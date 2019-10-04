В Индии неизвестные украли прах Махатмы Ганди

Прах Ганди был вынесен из мемориала в день празднования его 150-летия. Кражу заметил глава местного совета, который пришел отдать дань уважения "отцу нации".

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Неизвестные украли из мемориала прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал India Today. Издание получило информацию о происшествии от местных властей.

После убийства Ганди в январе 1948 года его останки были кремированы, а прах разделен на несколько частей. Одна из них хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш.

Инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх (Gurmeet Singh), который пришел отдать дань уважения "отцу нации". Неизвестные не только унесли прах, но и написали на входе в здание мемориала слова "предатель нации".

Сингх считает, что это дело рук тех, кто "любит" Натхурама Годзе — убийцу Махатмы Ганди.

"Эта ненависть должна немедленно прекратиться, и полиция должна действовать быстро для того, чтобы идентифицировать и поймать виновных", — заявил он.

Мохандас Карамчанд Ганди — идеолог национально-освободительного движения Индии. В ходе многолетней борьбы индийцев за независимость Ганди проповедовал непротивление злу насилием. Его ненасильственные методы борьбы — мирные марши и акции неповиновения — вдохновили миллионы индийцев на борьбу за освобождение страны от британского колониального господства.

© Sputnik / В. Киселев Памятник Махатме Ганди, автор народный художник РСФСР и Узбекской ССР, лауреат Государственной премии СССР Дмитрий Рябичев

Ганди был убит 30 января 1948 года националистом-радикалом Натхурамом Годзе. Он критиковал политику Ганди, который, по его мнению, жертвовал интересами индуистов в пользу мусульманского населения. Годзе был приговорен к смертной казни, приговор приведен в исполнение в ноябре 1949 года.