Мужчина пытался вывезти из страны более полумиллиона долларов

Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета совместно с правоохранителями из СГБ предотвратили незаконный оборот наличной иностранной валюты.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Сотрудники таможенного комитета и задержали мужчину, который пытался вывезти из Узбекистана свыше 516 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета совместно с правоохранителями из СГБ предотвратили незаконный оборот наличной иностранной валюты.

3 октября 2019 года в Ферганской области сотрудники остановили автомобиль марки LADA XRAY. Мужчина за рулем пытался пересечь границу, а как только увидел сотрудников полиции, начал прятать "черные пакеты". В них сотрудники обнаружили 516 486 долларов, которые планировалось вывезти в соседнюю страну.

В настоящее время наличная иностранная валюта изъята в качестве вещественных доказательств, а также продолжаются следственные мероприятия по данному факту правонарушения, добавили в ведомстве.