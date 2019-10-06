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Страшное ДТП в Ташкенте

Без шанса на жизнь: страшное ДТП в Ташкенте

© ГУВД Ташкента
Происшествия
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Движение автомобиля было настолько стремительным, что молодой водитель потерял управление и на полном ходу врезался в металлический столб уличного освещения. Юноша погиб на месте.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. В ночь с 5 на 6 октября примерно в 1.40 23-летний водитель автомобиля марки "Нексия-3", проезжая по улице Фаробий Алмазарского района столицы значительно превысил скорость.

Последствия ДТП
ГУВД Ташкента
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Движение было настолько стремительным, что юноша потерял управление и на полном ходу врезался в металлический столб уличного освещения, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Предварительная причина ДТП: недопустимое превышение скорости и потеря в этой связи управления транспортным средством.

Теги:
Происшествие, ГУВД Ташкента, ДТП



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