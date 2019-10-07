Узбекистанцы представились Димой и Колей и изнасиловали петербурженку

Первого уроженца Узбекистана уже задержали сотрудники правоохранительных органов, второго все еще разыскивают.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. В начале октября стало известно о том, что уроженцы Узбекистана изнасиловали девушку в Санкт-Петербурге, представившись Димой и Колей, сообщают "Невские новости".

"Ранним утром 30 сентября, с 05.00 по 06.30, у одного из домов по Дачному проспекту в Кировском районе Санкт-Петербурга двое малознакомых потерпевшей мужчин представились Димой и Колей, после чего совершили действия сексуального характера и изнасиловали ее", - говорится в сообщении.

Сразу после происшествия 25-летняя пострадавшая обратилась в полицию. На место инцидента оперативно прибыли полицейские, где им удалось задержать 27-летнего уроженца Республики Узбекистан, который подозревается в совершении указанного преступления.

Также полицейские разыскивают его 26-летнего соучастника, уроженца Узбекистана.

В Санкт-Петербурге узбекистанец с другом изнасиловали свою сожительницу >>

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ, части 2 статьи 132 УК РФ.

Напомним, в августе этого года в Санкт-Петербурге узбекистанец со своим другом изнасиловали девушку - гражданку Узбекистана.

Известно, что пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи. Врачи обнаружили у нее закрытую травму груди и закрытую черепно-мозговую травму.