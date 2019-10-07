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Нож в руке мужчины

Мужчина ранил двоих человек в школе Сурхандарьинской области

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Мужчина поссорился с супругой и ударил ее кухонным ножом на территории школы. Их потасовку пытался разнять директор учебного заведения, который тоже пострадал.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Гражданин Узбекистана ранил двоих в общеобразовательной школе №23 Музрабадского района Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба Прокуратуры.

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Мужчина поссорился с супругой и ударил ее кухонным ножом на территории школы. Их потасовку пытался разнять директор учебного заведения, который тоже пострадал.

Злоумышленник был задержан, а прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Недавно стало известно, что заместитель директора школы Ургутского района Самаркандской области Шухрат Очилов жестоко обошелся с учениками 11-го класса - он насильно постриг волосы старшеклассников на глазах у остальных, при этом второпях поранил головы детей ножницами.

Теги:
ножевое ранение, поножовщина, нож, школьники, школы, школа, Школа



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