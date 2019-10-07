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Узбекистанец серьезно пострадал при взрыве газа в Казахстане

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Сотрудники Генконсульства Узбекистана в Актау помогают родным пострадавшего решать вопросы, связанные с его транспортировкой на родину для дальнейшего лечения. 

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Гражданин Узбекистана пострадал при взрыве газа в Мангистауской области Казахстана, сообщили в пресс-службе МИД республики. 

Инцидент произошел 6 октября. Мужчину доставили в Центральную районную больницу Бейнеуского района. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Генконсульство Узбекистана в Актау установило контакты с медучреждением и помогает родным пострадавшего решать вопросы, связанные с его транспортировкой на родину для дальнейшего лечения. 

Напомним, граждане Узбекистана, находящиеся в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, могут связаться с сотрудниками Генконсульства по номерам: +7 29 277 71 17, +7 777 599 00 50, +7 777 599 00 51.

Теги:
МИД Узбекистана, газ, взрыв, узбекистанец, Узбекистан, Казахстан



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