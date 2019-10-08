14:37 08 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

Обиделась на замечание: в Андижане учительница натравила мужа на коллег

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
Получить короткую ссылку
234 0 0

Инцидент произошел 5 октября. В отношении хулиганов возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Андижане учительница математики из школы №50 обиделась на замечание коллег из-за несоблюдения дресс-кода и решила проучить их с помощью своего мужа.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, днем 5 октября У.Т. и двое его приятелей пришли в образовательное учреждение и устроили там разборку. В результате завуч Ш.У. и педагог Г.А. получили легкие телесные повреждения. 

В отношении хулиганов уже возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Очередной самосуд: в Навои избили парней, угрожавших девушке >>>

Ранее в Бекабаде ученицы специализированной школы культуры избили 17-летнюю девочку кастетом. По данным издания, инцидент произошел из-за молодого человека. Пострадавшую госпитализировали с травмами лица и головы. 

В Ташкенте жестоко избили фельдшера и врача скорой помощи >>>

Теги:
уголовное дело, избиение, учительница, Узбекистан, Андижан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
За кубок и президента: международный турнир по курашу – фото
Фанаты встречают Ким Кардашьян на выходе из отеля в Ереване - видео
Фанаты встречают Ким Кардашьян на выходе из отеля в Ереване – видео
ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Грация и сила: женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054