Обиделась на замечание: в Андижане учительница натравила мужа на коллег

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Андижане учительница математики из школы №50 обиделась на замечание коллег из-за несоблюдения дресс-кода и решила проучить их с помощью своего мужа.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, днем 5 октября У.Т. и двое его приятелей пришли в образовательное учреждение и устроили там разборку. В результате завуч Ш.У. и педагог Г.А. получили легкие телесные повреждения.

В отношении хулиганов уже возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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Ранее в Бекабаде ученицы специализированной школы культуры избили 17-летнюю девочку кастетом. По данным издания, инцидент произошел из-за молодого человека. Пострадавшую госпитализировали с травмами лица и головы.

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