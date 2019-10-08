Неаккуратный водитель выбросил в окно более двух млн сумов

В одной из групп социальной сети распространилось видео, где зафиксировано пришедшее оповещение о наложении штрафа в размере 2 млн 230 тыс сумов за то, что водитель выбросил мусор из окна авто.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Автомобилисты Узбекистана предупреждают друг друга - отныне штрафовать по-крупному будут не только за нарушение правил движения на дороге, но и за загрязнение территории.

В одной из групп социальной сети распространилось видео, где зафиксировано пришедшее оповещение о наложении штрафа в размере 2 млн 230 тыс сумов за то, что водитель выбросил мусор из окна авто. На кадрах также видно и само нарушение: после начала движения автомобиля со светофора из правого окна в сторону обочины был выброшен предмет.

Скорее всего жалоба осуществлена кем-то из неравнодушных пешеходов или водителей на дороге.

© Водители Ташкента / Facebook Оповещение о наложении штрафа

Напомним, сейчас в Узбекистане действует практика, когда жители имеют возможность отправить в ГУВД видео, на котором зафиксировано нарушение правил дорожного движения.