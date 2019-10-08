16:37 08 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
На улицах Ташкента

Неаккуратный водитель выбросил в окно более двух млн сумов

© Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Происшествия
Получить короткую ссылку
185 0 0

В одной из групп социальной сети распространилось видео, где зафиксировано пришедшее оповещение о наложении штрафа в размере 2 млн 230 тыс сумов за то, что водитель выбросил мусор из окна авто.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Автомобилисты Узбекистана предупреждают друг друга - отныне штрафовать по-крупному будут не только за нарушение правил движения на дороге, но и за загрязнение территории.

Видеорегистратор в автомобиле
© Sputnik / Алексей Мальгавко
В ГУВД обьяснили, почему 1423 видео с нарушениями ПДД были отклонены

В одной из групп социальной сети распространилось видео, где зафиксировано пришедшее оповещение о наложении штрафа в размере 2 млн 230 тыс сумов за то, что водитель выбросил мусор из окна авто. На кадрах также видно и само нарушение: после начала движения автомобиля со светофора из правого окна в сторону обочины был выброшен предмет.

Скорее всего жалоба осуществлена кем-то из неравнодушных пешеходов или водителей на дороге.

Оповещение о наложении штрафа
© Водители Ташкента / Facebook
Оповещение о наложении штрафа

Напомним, сейчас в Узбекистане действует практика, когда жители имеют возможность отправить в ГУВД видео, на котором зафиксировано нарушение правил дорожного движения.

 

Теги:
ГУВД Ташкента, штраф, Социальная сеть, Ташкент, автомобиль



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
За кубок и президента: международный турнир по курашу – фото
Тина Канделаки рассказала, на каком языке она молится - видео
ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Грация и сила: женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054