Трех узбекистанцев спасли из рабства в Оренбургской области

Как только ребята требовали свои паспорта обратно, их избили и заперли в хозяйственном помещении на несколько дней.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. В Оренбургской области в России узбекистанцам удалось сбежать из рабства, сообщает негосударственная некоммерческая организация "Альтернатива".

Сейчас трое граждан Узбекистана находятся в безопасном месте под защитой организации, теперь им должны помочь с возвращением на родину.

"В августе этого года Улугбек А., Абдулазиз Х. и Жасурбек Т. автобусом выехали на заработки в Пермский край. По дороге они познакомились с неким гражданином Казахстана, который представился как Али, он пообещал им работу в городе Бузулук Оренбургской области, а также бесплатное жилье, питание, оформление документов", - говорится в сообщении.

Ребята согласились и Али передал их азербайджанцу по имени Фузайил, который тут же забрал у них паспорта для оформления миграционного учета и отправил работать на стройку.

Прошло десять дней, уставшие ребята попросили у Фузайила свои паспорта обратно, на что тот ответил, что отдал Али 50 000 рублей за новую рабочую силу и теперь все трое получат свои паспорта только когда отработают или отдадут (заняв у родных) эти деньги.

В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства >>

Затем были еще попытки потребовать свои паспорта назад, однако в последний раз все закончилось плохо: Фузайил вместе со своими приятелями избил узбекистанцев и запер их в хозяйственном помещении.

Сбежать оттуда им удалось только через несколько дней – 22 сентября. Чтобы добраться до Москвы, им помогли мигранты из Таджикистана, которых они случайно встретили на улице.

По пути в столицу, в Самаре они также познакомились с соотечественником из Узбекистана, который приютил их на время и помог отправиться дальше в Москву.

Напомним, недавно в Ставропольском крае активисты организации "Альтернатива" спасли от трудового рабства семь узбекистанцев.