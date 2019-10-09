В Хорезме хотели взвесить хлопок дважды и наживиться

Нерадивые предприниматели, договорившись заранее со сборщиками хлопка, хотели "накрутить" килограммы белого золота, сдав повторно уже зарегистрированную партию весом 2490 кг.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Фермеров вновь поймали на обмане. На этот раз сотрудники генеральной прокуратуры провели оперативные действия в Хорезмской области.

Нерадивые предприниматели, договорившись заранее со сборщиками хлопка, хотели "накрутить" килограммы белого золота, сдав повторно уже зарегистрированную партию весом 2490 кг.

Их поймали с поличным прямо во время процесса.

По данному факту в отношении виновных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, ведется следствие.

Напомним, аналогичный случай был зафиксирован на днях в Каракалпакстане, там хотели приписать почти 6 тонн хлопка.