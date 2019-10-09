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Хлопок

В Хорезме хотели взвесить хлопок дважды и наживиться

© AFP 2018 / AAMIR QURESHI
Происшествия
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Нерадивые предприниматели, договорившись заранее со сборщиками хлопка, хотели "накрутить" килограммы белого золота, сдав повторно уже зарегистрированную партию весом 2490 кг.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Фермеров вновь поймали на обмане. На этот раз сотрудники генеральной прокуратуры провели оперативные действия в Хорезмской области.

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Нерадивые предприниматели, договорившись заранее со сборщиками хлопка, хотели "накрутить" килограммы белого золота, сдав повторно уже зарегистрированную партию весом 2490 кг.

Их поймали с поличным прямо во время процесса.

По данному факту в отношении виновных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, ведется следствие.

Напомним, аналогичный случай был зафиксирован на днях в Каракалпакстане, там хотели приписать почти 6 тонн хлопка. 

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Хорезм, хлопок



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