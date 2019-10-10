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Спасатели пришли на помощь детям, закрытым в квартире в Термезе

Спасатели пришли на помощь детям, закрытым в квартире в Термезе

МЧС
Происшествия
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Сотрудники МЧС буквально за пару минут открыли дверь специальными инструментами, после чего дети были благополучно переданы родителям.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Спасатели УЧС Сурхандарьинской области спасли детей, которые заперлись в квартире многоэтажки, сообщает МЧС Узбекистана.

"9 октября, примерно в 2 часа ночи, в дежурную часть УЧС Сурхандарьинской области поступил звонок от жителя Термеза Ю.С., который сообщил о том, что двое его сыновей - пятилетний М.Э. и восьмилетний Н.Э. не могут открыть входную дверь", - говорится в сообщении.

Данный инцидент произошел в массиве "Фаровон", дом №12.

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На указанный адрес оперативно выехала группа спасателей во главе с лейтенантом Н. Исламовым, и буквально за две минуты профессионалы МЧС посредством специальных инструментов открыли дверь квартиры.

Спасатели пришли на помощь детям, закрытым в квартире в Термезе
МЧС
Спасатели пришли на помощь детям, закрытым в квартире в Термезе

Дети благополучно были переданы родителям.

Теги:
Сурхандарьинская область, спасение, дети, МЧС Узбекистана, МЧС, Узбекистан, Узбекистан



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