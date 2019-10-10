В Сети размещены фотографии с места преступления, где четко видно нескольких мужчин, которых засняли камеры наблюдения на районе.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. На территории Юнусубадского района в Ташкенте произошло ограбление, сообщает ГУВД.

"Просим оказать содействие в розыске подозреваемых в совершении грабежа", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов разместили фотографии с места преступления, где четко видно нескольких мужчин, которых засняли камеры наблюдения на районе.

По словам ГУВД, сведения, способствующие розыску, можно сообщить по телефонам 102 или 99-888-80-02.

ГУВД В Ташкенте разыскивают грабителей - фото

Напомним, ранее в Ташкенте трое грабителей похитили из частного дома два телефона стоимостью миллион сумов.

В ходе предпринятых мер установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления 30-летний Сарвар Б., 34-летний Хуршид У. и 38-летний Алижон У.