Урок правосудия: преподавателя вуза задержали за взятку

Демонстрация плохого примера педагога потенциальному студенту была пресечена сотрудниками прокуратуры. Преподаватель был задержан в момент получения взятки.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. За 500 долларов США стажер-преподаватель кафедры математики Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами обещал "помочь" непоступившему абитуриенту стать студентом по доп контракту.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Узбекистана.

Причем провернуть подмену горе-учитель намеревался не в своем вузе, а в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта. Однако демонстрация плохого примера педагога потенциальному студенту была пресечена сотрудниками прокуратуры.

Преподаватель был задержан в момент получения взятки. Теперь ему грозит уголовное дело по соответствующим статьям.