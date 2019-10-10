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Урок правосудия: преподавателя вуза задержали за взятку

© Sputnik / Михаил Кутузов
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Демонстрация плохого примера педагога потенциальному студенту была пресечена сотрудниками прокуратуры. Преподаватель был задержан в момент получения взятки.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. За 500 долларов США стажер-преподаватель кафедры математики Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами обещал "помочь" непоступившему абитуриенту стать студентом по доп контракту.

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© Flickr/ Chris Potter
Сотрудник Ферганского политехнического института задержан за взятку

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Узбекистана.

Причем провернуть подмену горе-учитель намеревался не в своем вузе, а в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта. Однако демонстрация плохого примера педагога потенциальному студенту была пресечена сотрудниками прокуратуры.

Преподаватель был задержан в момент получения взятки. Теперь ему грозит уголовное дело по соответствующим статьям.

Теги:
ВУЗ, абитуриенты, взятка, преподаватель



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