17:38 11 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск

В Фергане нашли бомбу весом 150 кг

© "Постда"
Происшествия
Получить короткую ссылку
187 0 0

Вес авиабомбы не менее 150 кг, длина - почти метр. Опасную находку обнаружили жители махалли "Турк". Судя по проржавевшему корпусу снаряда, в земле она пролежала долго.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В одном из садов фермерского хозяйства Кувинского района Ферганской области нашли авиационную бомбу, сообщает газета МВД "На посту".

Как выяснилось, вес опасной находки составляет не менее 150 кг, длина - почти метр. Снаряд обнаружили жители махалли "Турк" во время земляных работ. Судя по проржавевшему корпусу, бомба пролежала в земле очень долго.

После обнаружения сотрудники силового ведомства отправили находку в ближайшую воинскую часть, где сейчас проводится соответствующая проверка.

К счастью, никто не пострадал. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Если бы не герб Узбекистана, то можно подумать, что это один из ближневосточных городов
На перекрестке культур и времен: как живет самый южный город Узбекистана
Армения беспокоится: Трамп отреагировал на операцию в Сирии - видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054