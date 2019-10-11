В Фергане нашли бомбу весом 150 кг

Вес авиабомбы не менее 150 кг, длина - почти метр. Опасную находку обнаружили жители махалли "Турк". Судя по проржавевшему корпусу снаряда, в земле она пролежала долго.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В одном из садов фермерского хозяйства Кувинского района Ферганской области нашли авиационную бомбу, сообщает газета МВД "На посту".

Как выяснилось, вес опасной находки составляет не менее 150 кг, длина - почти метр. Снаряд обнаружили жители махалли "Турк" во время земляных работ. Судя по проржавевшему корпусу, бомба пролежала в земле очень долго.

После обнаружения сотрудники силового ведомства отправили находку в ближайшую воинскую часть, где сейчас проводится соответствующая проверка.

К счастью, никто не пострадал.