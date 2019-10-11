Пассажир намеревался пройти через "зеленый коридор" и улететь заграницу, но его выдало нервное поведение.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сотрудники таможни задержали в международном аэропорту Ташкента мужчину, который собирался вывезти из страны два золотых слитка.

Как сообщили в пресс-службе ГТК республики во время пересечения границы через "зеленый коридор" пассажир сильно нервничал, и потому его решили проверить дополнительно — с помощью современного сканирующего оборудования и в присутствии понятых.

Оказалось, что во рту у мужчины были спрятаны два слитка общим весом 213 граммов. Стоимость изъятого золота составляет 70 миллионов сумов (около 7,5 тысячи долларов).

В настоящее время по факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

© Пресс-служба ГТК РУз Узбекистанец пытался вывезти во рту золотые слитки на 7,5 тысячи долларов

Злоумышленники идут на разные ухищрения, чтобы обмануть таможенников. Некоторые даже глотают золотые слитки, рискуя своим здоровьем. Так, например, поступили две женщины, которые были задержаны весной перед вылетом из Ташкента в Амритсар.

По данным ГТК, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.