21:17 11 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Добыча золота в Забайкальском крае

Узбекистанец пытался вывезти во рту золотые слитки на 7,5 тысячи долларов

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Происшествия
Получить короткую ссылку
56 0 0

Пассажир намеревался пройти через "зеленый коридор" и улететь заграницу, но его выдало нервное поведение.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сотрудники таможни задержали в международном аэропорту Ташкента мужчину, который собирался вывезти из страны два золотых слитка. 

Как сообщили в пресс-службе ГТК республики во время пересечения границы через "зеленый коридор" пассажир сильно нервничал, и потому его решили проверить дополнительно — с помощью современного сканирующего оборудования и в присутствии понятых.

Оказалось, что во рту у мужчины были спрятаны два слитка общим весом 213 граммов. Стоимость изъятого золота составляет 70 миллионов сумов (около 7,5 тысячи долларов).

В настоящее время по факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Узбекистанец пытался вывезти во рту золотые слитки на 7,5 тысячи долларов
© Пресс-служба ГТК РУз
Узбекистанец пытался вывезти во рту золотые слитки на 7,5 тысячи долларов

Злоумышленники идут на разные ухищрения, чтобы обмануть таможенников. Некоторые даже глотают золотые слитки, рискуя своим здоровьем. Так, например, поступили две женщины, которые были задержаны весной перед вылетом из Ташкента в Амритсар.

По данным ГТК, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Если бы не герб Узбекистана, то можно подумать, что это один из ближневосточных городов
На перекрестке культур и времен: как живет самый южный город Узбекистана
Для гостей вип-уровня: в Tashkent City открылись гостиница и конгресс-холл
Как выглядит деловой центр Tashkent City, который посетил Мирзиёев - видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054