Горе-водитель: как спасатели достали авто из реки в Андижанской области

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Андижанской области спасатели вызволили автомобиль, упавший в реку, сообщает МЧС Узбекистана.
"13 октября в 14 часов 40 минут на короткий номер 1050 диспетчерской службы УЧС Андижанской области поступило сообщение о том, что в одноименном районе на одном из отрезков канала "Шахрихонсой" в воде на плаву держится автомобиль марки Gentra. Позвонивший также сообщил о том, что салон данного авто пуст. Буквально через несколько минут группа спасателей МЧС прибыла на указанный адрес", - говорится в сообщении.
С помощью специальных технических приспособлений в течение пяти минут машина была вызволена на берег канала. Позже выяснилось и имя обладателя этого автомобиля. Им оказался житель города Андижан Усмонжон Мухиддинов.
По словам Усмонджона, он припарковал авто на берегу канала, однако забыл поставить на ручной тормоз. После того как владелец машины отлучился, она произвольно скатилась в канал.
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Напомним, в июле в Кибрайской махалле Ташкентской области женщина выжила после того, как ее автомобиль упал в реку и утонул.
Женщина написала большой пост с фотографиями, в котором поблагодарила МЧС Узбекистана, свою махаллю, людей, которые поддерживают до сих пор, и всех друзей, которые тут же прибежали на помощь.