Горе-водитель: как спасатели достали авто из реки в Андижанской области

Мужчина припарковал свой автомобиль Gentra на берегу канала, однако забыл поставить на ручной тормоз.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Андижанской области спасатели вызволили автомобиль, упавший в реку, сообщает МЧС Узбекистана.

"13 октября в 14 часов 40 минут на короткий номер 1050 диспетчерской службы УЧС Андижанской области поступило сообщение о том, что в одноименном районе на одном из отрезков канала "Шахрихонсой" в воде на плаву держится автомобиль марки Gentra. Позвонивший также сообщил о том, что салон данного авто пуст. Буквально через несколько минут группа спасателей МЧС прибыла на указанный адрес", - говорится в сообщении.

С помощью специальных технических приспособлений в течение пяти минут машина была вызволена на берег канала. Позже выяснилось и имя обладателя этого автомобиля. Им оказался житель города Андижан Усмонжон Мухиддинов.

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По словам Усмонджона, он припарковал авто на берегу канала, однако забыл поставить на ручной тормоз. После того как владелец машины отлучился, она произвольно скатилась в канал.

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Напомним, в июле в Кибрайской махалле Ташкентской области женщина выжила после того, как ее автомобиль упал в реку и утонул.

Женщина написала большой пост с фотографиями, в котором поблагодарила МЧС Узбекистана, свою махаллю, людей, которые поддерживают до сих пор, и всех друзей, которые тут же прибежали на помощь.