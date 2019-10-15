Узбекистанец погиб от нападения быка в Ленинградской области

Очевидцем трагедии стал петербуржец, который даже пытался сигналом автомобиля отогнать животное, подкинувшего на рога мужчину.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Выборгском районе Ленинградской области погиб узбекистанец, сообщает МИД.

"Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге подтвердило распространенную в СМИ информацию о том, что 13 октября в результате несчастного случая скончался гражданин Узбекистана С.А., работавший пастухом в Выборгском районе Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ писали о том, что узбекистанец погиб от нападения быка.

Оказалось, что очевидцем трагедии стал петербуржец, который даже пытался сигналом автомобиля отогнать животное, подкинувшего на рога мужчину.

Как пишут СМИ, гражданин Узбекистана погиб на месте от полученных травм.

В настоящее время проводятся доследственные мероприятия. Генконсульство взяло ситуацию на контроль и занимается консульско-правовыми и организационными вопросами транспортировки тела узбекистанца на родину.

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Напомним, 10 октября в лесу на территории Люберецкого района Московской области найден труп гражданина Узбекистана.

Несколько дней назад сотрудники посольства Узбекистана в России узнали, что в результате обрушения на одном из объектов Томилинского электронного завода погиб гражданин республики, а руководители организации пытаются скрыть этот факт.